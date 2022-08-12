Киев, 12 августа, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Законопроект о продлении на Украине всеобщей мобилизации внесён 12 августа украинским президентом Владимиром Зеленским на рассмотрение в Верховную раду, сообщили в парламенте страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский просит Раду одобрить его указ о продлении срока проведения всеобщей мобилизации и указ о продлении срока действия военного положения на Украине.

Напомним, власти Украины объявили всеобщую мобилизацию 25 февраля, среагировав на начало Россией специальной военной операции по денацификации.