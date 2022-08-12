Москва, 12 августа, 2022, 17:48 — ИА Регнум. И вот они встают с диванов и идут, ползут, бегут, ковыляют в эфиры, а там открывают рты, из которых вылетают «откровения» даже не второй, как та роковая рыба, а третьей свежести. Остаётся лишь вздыхать, печально подпирая голову рукою. Неквалифицированные алармические высказывания дилетантов так же вредны, как недооценка противника.

Флаг Японии

О таких «экспертах», называющих себя востоковедами, пишет политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин в своей статье «Японский десант» на Курилы пока отменяется (Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3668352.html). В первую очередь о тех, кто вещает, будто японцы вот-вот заберут Курильские острова, а воинство их сильнее Тихоокеанского флота России. Хм, может, они Мисимы перечитали? Впрочем, когда они кого, кроме себя великомудрых, читали?

А как на самом деле ситуация выглядит? Читаем текст Кошкина. Узнаём, что в Японии, к примеру, имеется не так уж много средств доставки десантов к району боевых действий. А вот в состав нашего Тихоокеанского флота входят большие и малые десантные корабли. И они проверены временем да закалены в боях.

Так что, правда, отставить алармизм в погоне за хайпом!