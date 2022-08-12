Волгоград, 12 августа 2022, 17:49 — REGNUM Апелляционное производство по уголовному делу в отношении трёх виновных в гибели мужчины после ссоры в школьном родительском чате начал рассматривать 12 августа Волгоградский областной суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.
Документы в суд предоставили как осуждённые и их адвокаты, так и прокурор Центрального района Волгограда и представитель потерпевшей стороны.
Арсен М., которому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет, заявил ходатайство о проведении судебного заседания в закрытом режиме и без представителей СМИ. По его словам, пресса «неправильно подаёт информацию, которая негативно отражается на родственниках осуждённых». Также он настаивает на проведении процесса не по видеоконференцсвязи, а в зале судебного заседания. Другие осуждённые и их защитники поддержали эти ходатайства, гособвинитель выступил против.
Суд, посовещавшись на месте, в заявленных ходатайствах отказал.
Следующее заседание состоится 26 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, после словесной ссоры в школьном родительском чате Анна М. пожаловалась на «обидчика» супругу Арману С., а затем своему брату Арсену М., который избил потерпевшего в здании банка. Через несколько дней мужчина скончался в реанимации. Арман С. выступил в роли соисполнителя преступления. Приговор в отношении участников ссоры был оглашён в марте 2022 года.
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