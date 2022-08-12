Волгоград, 12 августа, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Апелляционное производство по уголовному делу в отношении трёх виновных в гибели мужчины после ссоры в школьном родительском чате начал рассматривать 12 августа Волгоградский областной суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Документы в суд предоставили как осуждённые и их адвокаты, так и прокурор Центрального района Волгограда и представитель потерпевшей стороны.

Арсен М., которому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет, заявил ходатайство о проведении судебного заседания в закрытом режиме и без представителей СМИ. По его словам, пресса «неправильно подаёт информацию, которая негативно отражается на родственниках осуждённых». Также он настаивает на проведении процесса не по видеоконференцсвязи, а в зале судебного заседания. Другие осуждённые и их защитники поддержали эти ходатайства, гособвинитель выступил против.

Суд, посовещавшись на месте, в заявленных ходатайствах отказал.

«Также Арсен М. заявлял ходатайство об отказе от защитника Н., в связи с материальным положением, но суд в ходатайстве отказал, в связи с необходимостью обеспечения процессуальной защиты осужденного», — отметили в суде.

Следующее заседание состоится 26 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, после словесной ссоры в школьном родительском чате Анна М. пожаловалась на «обидчика» супругу Арману С., а затем своему брату Арсену М., который избил потерпевшего в здании банка. Через несколько дней мужчина скончался в реанимации. Арман С. выступил в роли соисполнителя преступления. Приговор в отношении участников ссоры был оглашён в марте 2022 года.