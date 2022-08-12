Хельсинки, 12 августа, 2022, 17:45 — ИА Регнум. «Дом Украины» в финском городе Тампере прекращает работу на неопределённое время. Об этом сообщает издание yle. fi на страницу заведения в соцсетях.

Финляндия

Первый в Финляндии «Дом Украины» был открыт в мае при содействии ассоциации «Tampereen ukrainalaiset Suomessa». Как было заявлено, целью проекта было создание места, где «финны и украинцы могли бы познакомиться с культурами друг друга». Заведение работало на волонтёрских началах. Жителям Украины, прибывшим в Финляндию в связи с началом российской военной спецоперации, оказывалась помощь, в частности, с поиском работы и жилья.

Все нынешние и будущие проекты «Дома Украины» заморожены. О причинах закрытия дома не сообщается. По сведениям издания, закрытие заведения стало результатом конфликта между двумя ассоциациями местных украинцев — «Tampereen ukrainalaiset Suomessa» и «Ukrainians of Tampere». Ассоциации прекратили сотрудниество друг с другом в середине июля. Службе новостей Yle не удалось связаться ни с одной из ассоциаций для получения комментариев.