12 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что десятки тысяч жителей Британии сообщили, что не будут платить за газ и электроэнергию с октября месяца в знак протеста против бездействия правительства Соединённого Королевства.

Мирослава Романенко, , 18:02 — REGNUM Десятки тысяч жителей Британии сообщили, что не будут платить за газ и электроэнергию с октября месяца в знак протеста против бездействия правительства Соединённого Королевства. Об этом 11 августа сообщили организаторы общественной кампании Don’t Pay UK («Не плати, Великобритания»).

Оноре Домье. Восстание. Около 1848

Организаторы кампании отметили, что задуманная ими акция может быть реализована в случае, если к протесту до 1 октября присоединятся более миллиона британских жителей. Именно к этому моменту, как прогнозируют экономисты, цены на энергоносители вырастут на 70% в сравнении с 2021 годом.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«А санкции не так же должны были сработать», — с сарказмом отметил Serjik.

«Правильно. Так их экономике и надо! Меньше снабжать украинцев будут всякой дрянью», — написал Wild Сat.

«Так бы вся Европа восстала!» — пишет Mila F.

«Дешевле будет написать заявление на отключение. А то за долги приставы английские придут за имуществом, чтобы им самим было на что свет платить», — отметил один из участников обсуждения.

«Отличный способ протеста!» — отреагировал «Котто».

«Да! Пришла пора скинуть гнет капитала!» — с сарказмом добавил Last Fear.

«Безотносительно происходящего в Британии именно сейчас халявщиков везде хватает. И сто процентов, из тех, кто отказался, достаточное количество может себе позволить оплачивать без особых проблем», — отметил Priboi 5.

«Ждут Путина, чтобы списал долги», — пошутил Сергей.

«Писки, визги начнутся, когда столбик термометра будет ниже ноля. Сейчас же просто попискивают…» — прокомментировал Vasya F.

Кайботт. Крыши в снегу. 1875

«Правильно: Борьке с Лизкой (Борису Джонсону и Лиз Трасс — М. Р.) счета отправили бы, и всё, пусть оплачивают», — с сарказмом отреагировал Сергей.

«Только ещё пенни потом придётся доплатить и судебные издержки», — написал один из участников обсуждения.

«Британцы получили то, что заслужили! Кара Божья!» — отреагировал evening.

«Глупость. Не хочешь — не плати. Подадут в суд на неплательщика, потом отключат свет/газ, потом банкротство. Опустят кредитный рейтинг в минус. Больше нигде никогда не сможешь взять кредит или снять дом. Долги даже после банкротства не списываются в ноль, как думают некоторые, и их еще 15 лет надо выплачивать. Так что дешевле будет платить и будут платить», — комментирует новость Pudding and Bonny 1.

«А это вроде в две стороны работает: не платят за потребление электричества и газа — не получают электричество и газ. Или там как-то можно просто отказаться платить, но продолжать получать?» — не понимает Alex K.

«Поддерживаю британцев, хватит кормить власть Британии!» — пишет «Белый Медведь».

«Ну-ну… Попрыгают на улицах и заплатят, никуда не денутся… А иначе разговор короткий — отключат… А подключение тоже будет немалых денег стоить. Интересно бы в прогрессе понаблюдать за этими борцами…» — добавил Геннадий К.

«Не привыкли чопорные и избалованные британцы испытывать дискомфорт, но придётся. Этот кризис протестами не остановить, этот кризис долгосрочный. Он войдет в историю, как уникальная самоутилизация стран, во имя «назло России уши отморожу и ноги прострелю», — подытожила Светлана Б.