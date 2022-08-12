Вашингтон, 12 августа, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена намерена вложить более $3 миллиардов в две федеральные программы, которые занимаются помощью населению, пострадавшему от наводнений, лесных пожаров, экстремальной жары и других природных катаклизмов, вызванных изменением климата, сообщает 12 августа Reuters.

Pom» Белый дом

Белый дом увеличит почти до $2,3 млрд финансирование программы под названием Building Resilient Infrastructure and Communities (BRIC), которая занимается проектами по защите людей и инфраструктуры от природных угроз.

До $800 млн будет увеличен бюджет еще одной программы, также помогающей населению справиться с последствиями наводнений.

Ранее министерство энергетики США сообщило о выделении $14 млн на 22 проекта по улучшению прогнозов изменения климата.