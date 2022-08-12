Астана, 12 августа, 2022, 17:43 — ИА Регнум. О, они умеют это и знают. Западные «партнёры». Заходят через фонды, гранты, агентов влияния в постсоветские страны и начинают устанавливать там «демократию». Как она выглядит? Чем пахнет? Прежде всего, национализмом, конечно. Примеры? В фокусе внимания — Украина. В фокусе внимания — Эстония, Латвия, Литва. Ещё? Казахстан, конечно же.

Флаг Казахстана

Сергей Артёменко о своём общении с анонимным казахским экспертом рассказывает для ИА REGNUM в материале «США и ЕС хотят превратить Казахстан в моноэтническое государство» — о том, как работали проекты по «декоммунизации и деколонизации» Казахстана при бывшем президенте Нурсултане Назарбаеве, и как они продолжают работать с командой действующего лидера Касым-Жомарт Токаева.

Конечно же, — проверенная схема! — влияние осуществляется через неправительственные организации, получающие иностранное финансирование. В Казахстане их очень много — приводится соответствующий список: пароли, адреса, явки.

Их действия? Вот, например: «Самый известный проект, который финансировали западные фонды, — возвращение казахстанцев из Сирии и Ирака. Этот проект, точнее, эти люди сыграли свою роль в январских событиях в Казахстане. Боевики, имеющие боевой опыт и направляемые людьми из окружения бывшего президента Нурсултана Назарбаева, выступили против действующего главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева». Согласитесь, узнаваемый почерк.

Так же, как и сокращение использования русского языка, притеснение русских. Всё это мы уже видели. И последствия знаем. Сможем ли предотвратить?