Москва, , 17:43 — REGNUM Те российские военнослужащие, которые получили ранения в ходе специальной военной операции России на Украине, в обязательном порядке будут обеспечены современными протезами, а также смогут пройти реабилитацию и получить новые специальности. Об этом сегодня, 12 августа, сообщил журналистам заместитель начальника Главного военно-медицинского управления генерал-майор Александр Серговенцев.

Министерство обороны РФ Admoblkaluga.ru

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В ходе церемонии награждения военнослуэащих в реабилитационно-образовательном центре на базе филиала военного госпиталя им. А. А. Вишневского вМоскве он рассказал, что для восстановления утраченных функций подобраны, изготовлены и настроены под каждого из раненых современные протезы. Проводится курс обучения пользования протезами. Для каждого раненого разработана индивидуальная программа реабилитации, согласно которой в последующем будут проводиться мероприятия по обслуживанию протезов и их замене при необходимости.

Также военнослужащим были вручены сертификаты о новых специальностях, госнаграды и сертификаты на жилье. Полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны.