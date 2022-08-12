Екатеринбург, , 17:41 — REGNUM В Екатеринбурге местного жителя ждёт суд за исполнение гимна России в гей-клубе с флагом ЛГБТ в руках. Эту информацию журналистам подтвердил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в начале августа. После огласки представители клуба разместили в соцсетях пост с извинениями.

Гражданина привлекают по статье 17.10 КоАП РФ. которая предусматривает ответственность за нарушение порядка официального использования госсимволов Российской Федерации. Максимум, что грозит травести — штраф в размере трёх тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жительницу Обнинска Калужской области привлекли к уголовной ответственности за надругательство над флагом России. Преступление она совершила в марте.

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