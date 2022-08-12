Баку, 12 августа 2022, 17:41 — REGNUM Необходимое количество российского зерна Азербайджан получает сейчас и рассчитывает получать дальше, заявил 12 августа президент республики Ильхам Алиев в интервью AzTV.
Он отметил, что в других странах есть проблемы с зерном на фоне спецоперации ВС РФ на Украине. Чтобы и у Баку не было таких затруднений, нужно работать на урожайностью в самой республике.
Напомним, используя украинскую тему, Запад объявил об угрозе глобального продовольственного кризиса. Тогда Россия в конце июля в Стамбуле подписала с ООН совместное заявление о разблокировке поставок украинского зерна.
Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ усомнился в искренности заявлений о проблемах голода в мире