Баку, , 17:41 — REGNUM Необходимое количество российского зерна Азербайджан получает сейчас и рассчитывает получать дальше, заявил 12 августа президент республики Ильхам Алиев в интервью AzTV.

Владимир Путин и Ильхам Алиев Putin.kremlin.ru

Ильхам Алиев «В результате договорённостей, достигнутых с нашими российскими партнёрами, в Азербайджан будет экспортироваться и экспортируется столько зерна, сколько мы хотим».

Он отметил, что в других странах есть проблемы с зерном на фоне спецоперации ВС РФ на Украине. Чтобы и у Баку не было таких затруднений, нужно работать на урожайностью в самой республике.

Напомним, используя украинскую тему, Запад объявил об угрозе глобального продовольственного кризиса. Тогда Россия в конце июля в Стамбуле подписала с ООН совместное заявление о разблокировке поставок украинского зерна.

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