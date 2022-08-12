Тюмень, 12 августа, 2022, 17:39 — ИА Регнум. В Тюменской области устанавливаются обстоятельства гибели младенца. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Pexels.com Младенец

По данным следствия, днём 11 августа 2022 года в детское отделение городской поликлиники родителями был доставлен малолетний ребенок без признаков жизни. Врачи констатировали смерть ребёнка.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

По даным Росстата, в Тюменской области с января по июнь 2022 года скончались 68 детей. Это на пять человек меньше, чем за аналогичный период 2021 года.