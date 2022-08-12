Рига, , 17:37 — REGNUM Известный дипломат Михаил Демурин в своём материале «Политику в Прибалтике придётся начинать с минусовой отметки» жёстко высказался о решении Сейма Латвии объявить Россию страной — спонсором терроризма. Одновременно латвийские парламентарии призвали страны ЕС немедленно приостановить выдачу въездных виз гражданам России и Белоруссии.

Флаг Латвия

Демурин считает это результатом слабой внешней политики РФ в данном регионе. Меж тем была предложена ещё в конце 90-х была концепция напористых действий в странах Прибалтики, предложенная Примаковым. Однако в 2005 году её отбросили — а что вместо?

Сейчас, заключает Демурин, необходимо выстраивать политику в данном вопросе даже не с нуля, а с минусовой отметки. Иначе мы рискуем получить ещё большие проблемы: https://regnum.ru/news/polit/3667575.html