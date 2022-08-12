Кемерово, , 17:35 — REGNUM Власти Кемеровской области назвали дату открытия памятника погибшим на шахте «Листвяжная» горнякам и горноспасателям. Его устанавливают в посёлке Грамотеино Беловского округа.

Погибшие на шахте «Листвяжная» Ako.ru

В администрации правительства Кузбасса сайту NGS42. RU уточнили, что открытие памятника запланировано на 24 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» произошёл взрыв. Под землёй в это время находились горняки. Погиб 51 человек — 46 шахтёров и пять горноспасателей. Ещё 88 человек пострадали.