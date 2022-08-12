Вашингтон, 12 августа, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Американская певица Мадонна рассказала о случае, который чуть не лишил её карьеры. Об этом 12 августа сообщил телеканал Fox News.

Мадонна

По словам Мадонны, в 1984 году она выступала на церемонии MTV VMA, однако в какой-то момент потеряла туфлю, а потянувшись за ней, случайно задрала платье и показала нижнее бельё: «Я пыталась сделать это движение, нырнуть за обувью, чтобы это выглядело как часть номера. Мое платье задралось, показалась моя попа. Можете себе представить? Это были дни, когда нельзя было показывать задницу, чтобы сделать карьеру. Сейчас все наоборот». Певица также добавила, что о случившемся она узнала от своих коллег лишь после выступления.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Дэвид Боуи признан самым влиятельным британским артистом за последние 50 лет. Подобный статус певцу присвоило издание Sky Art.