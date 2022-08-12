Псков, , 17:31 — REGNUM Город Берислав в Херсонской области Украины получил от Пскова материальную помощь в виде лакокрасочных изделий и комплектующих к ним. Об этом 12 августа сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Город Берислав в Херсонской области Украины Telegram-канал губернатора Псковской области Михаил Ведерников

С помощью строительных материалов от Пскова Берислав сможет восстановить памятники Великой Отечественной войны. Их также используют для целей по благоустройству города.

Псков оказывает и другую помощь Бериславском району Херсонской области. Граждане получают гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов. Также доставлена партия детских площадок игрового типа и комплекты для занятия Workout. Это спортивные тренажёры для занятия на открытом воздухе.

Ранее Михаил Ведерников посещал Херсонскую область. Он привёз со своей делегацией гуманитарную помощь. Там были продукты, вещи и два микроавтобуса. В ходе поездки губернатор Псковской области осмотрел город и оценил состояние объектов, которые нужно восстановить.

Важным событием стало и то, что на территории Берислава стало вещать псковское радио «Седьмое Небо». Её можно поймать на частоте 102 FM.

Отметим, что новости о помощи Бериславу в Псковской области публикуются с пометкой, что два города являются побратимами. При этом сам регион взял шефство над Бериславским районом.