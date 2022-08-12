Вашингтон, , 17:40 — REGNUM Федеральный судья американского штата Калифорния предварительно одобрил мировое соглашение на $24 миллиона между женской сборной США по футболу (USWNT) и федерацией футбола страны U. S. Soccer, что может положить конец многолетнему спору о равной оплате труда спортсменок. Об этом 12 августа сообщает Reuters.

Футбол

Судья Гэри Клауснер удовлетворил ходатайство о заключении мирового соглашения и назначил на 5 декабря слушания, в ходе которых он, как ожидается, даст окончательное согласие на урегулирование дела.

В рамках соглашения $22 миллиона должны быть распределены между игроками женской сборной на основе индивидуального игрового времени. Еще $2 миллиона будут направлены в благотворительный фонд, также связанный с женским футболом.

Напомним, в марте 2019 года женская сборная подала в суд на федерацию футбола США, обвинив её в «узаконенной дискриминации по половому признаку». Спортсменки утверждали, что их пол влияет не только на зарплату, но и на условия игр, тренировок и медицинской помощи.

В июле 2019 года сборная США по футболу открыто провозгласила себя противником президента Дональда Трампа, а большинство участниц команды заявили, что являются лесбиянками.