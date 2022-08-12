Белгород, , 17:31 — REGNUM Уголовное дело о превышение должностных полномочий возбуждено в отношении заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, в феврале 2021 года на улице Садовой в Белгороде сотрудник ДПС остановил для проверки документов автомобиль, водитель которого по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель факт употребления алкоголя не отрицал. Водитель позвонил заместителя начальника, с которым находился в дружеских отношениях, а тот по телефону дал указание госавтоинспектору прекратить оформление нарушения.

«Таким образом, подозреваемый, являясь должностным лицом, нарушил принцип равенства всех перед законом», — подчеркнули в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, в УМВД заявили, что высокопоставленный офицер будет уволен из органов.

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