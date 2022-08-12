Ставрополь, , 17:29 — REGNUM В Ставропольском крае вынесен приговор жителю города Пятигорска, которого признали виновным в убийстве 20-летней девушки. Согласно вердикту суда, обвиняемый проведет в местах лишения свободы 17 лет, причем отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщили 12 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Убийство

Из подробностей расследования уголовного дела известно, что его фигурантом стал 43-летний житель города Пятигорска. Ровно год назад, 11 августа 2021 года, он и пострадавшая отдыхали в районе села Бородыновка Минераловодского городского округа. Во время встречи между мужчиной и девушкой произошел конфликт, в результате которого он убил её. Причиной убийства стала беременность знакомой, о которой она хотела сообщить жене обвиняемого.

«Между ними произошел конфликт из-за угроз девушки рассказать жене осужденного об их отношениях и беременности. В ходе ссоры мужчина схватил потерпевшую за шею и стал душить до потери последней признаков жизни. После чего завернул в покрывало тело и отвез на территорию заброшенного домовладения в селе Бородыновка, где спрятал в колодец», — сообщили подробности убийства в СКР по региону.

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