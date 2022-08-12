Ставрополь, 12 августа, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вынесен приговор жителю города Пятигорска, которого признали виновным в убийстве 20-летней девушки. Согласно вердикту суда, обвиняемый проведет в местах лишения свободы 17 лет, причем отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщили 12 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Убийство

Из подробностей расследования уголовного дела известно, что его фигурантом стал 43-летний житель города Пятигорска. Ровно год назад, 11 августа 2021 года, он и пострадавшая отдыхали в районе села Бородыновка Минераловодского городского округа. Во время встречи между мужчиной и девушкой произошел конфликт, в результате которого он убил её. Причиной убийства стала беременность знакомой, о которой она хотела сообщить жене обвиняемого.