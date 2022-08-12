Бухарест, , 17:27 — REGNUM Примар (мэр) коммуны Штефан чел Маре в уезде Васлуй на северо-востоке Румынии обвинил военно-воздушные силы страны в жаркой погоде и отсутствии дождя. Об этом 12 августа сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Засуха Pushkarv

По словам главы муниципалитета Михая Морару, причиной аномально жаркой погоды в регионе являются регулярные учения ВВС.

Михай Морару «Как только в небе над нашей коммуной собираются грозовые тучи, начинают летать самолеты, что приводит к рассеиванию этих самых туч. «Благодаря» нашим летчикам мы не видели дождя уже три месяца».

Согласно официальной информации, Морару обратился в министерство обороны Румынии с требованием ограничить соответствующие полеты.

Напомним, в районе Васлуй находится одна их основных военных авиабаз Румынии.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Румынии выделят $2 млн на углубление Дуная