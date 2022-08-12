Бухарест, 12 августа 2022, 17:27 — REGNUM Примар (мэр) коммуны Штефан чел Маре в уезде Васлуй на северо-востоке Румынии обвинил военно-воздушные силы страны в жаркой погоде и отсутствии дождя. Об этом 12 августа сообщает бухарестский телеканал Digi24.
По словам главы муниципалитета Михая Морару, причиной аномально жаркой погоды в регионе являются регулярные учения ВВС.
Согласно официальной информации, Морару обратился в министерство обороны Румынии с требованием ограничить соответствующие полеты.
Напомним, в районе Васлуй находится одна их основных военных авиабаз Румынии.
Читайте ранее в этом сюжете: Власти Румынии выделят $2 млн на углубление Дуная