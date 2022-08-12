Москва, 12 августа, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Трехкратный чемпион в составе московского «Спартака» Юрий Никифоров вошел в тренерский штаб Карпина в сборной России по футболу. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Fc-rostov. ru Валерий Карпин

«51-летний специалист присоединился к команде Валерия Карпина в статусе ассистента главного тренера», — говорится в сообщении.

По словам Валерия Карпина, Никифоров будет отвечать за те же направления, которые прежде были возложены на Николая Писарева — просмотр матчей и кандидатур в сборную России, анализ игр, связь с футболистами и клубами, где они выступают.

Также Юрий Никифоров является двукратным чемпионом Нидерландов в составе ПСВ, трижды выигрывал Суперкубок Нидерландов. Профессиональную карьеру футболиста россиянин завершил в 2005 году.