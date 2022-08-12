Казань, 12 августа, 2022, 17:27 — ИА Регнум. На территории особой экономической зоны «Алабуга» совместно с Российским дорожным научно-исследовательским институтом будет создана пилотная зона для испытания беспилотников и высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС). Об этом сообщил председатель совета ассоциации содействия цифровому развитию РТ Рифкат Минниханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«Мы создаем полигон для тестирования беспилотников и высокоавтоматизированных транспортных систем. По данному проекту республика работает совместно с федеральным автономным учреждением «РосдорНИИ». Площадкой для теста станет территория особой экономической зоны «Алабуга» и прилегающих участков региональной автомобильной дороги общего пользования», — цитирует спикера РИА Новости.

Формирование научно-методической и нормативно-технической базы для тестирования и поэтапного ввода в эксплуатацию на дорогах общего пользования ВАТС без присутствия инженера-испытателя является целью создания постоянно действующей пилотной зоны на территории Татарии, пояснил председатель совета ассоциации.

Ожидается, что общая длина маршрута составит 9,2 километра.

Как передавало ИА REGNUM ранее, разведывательно-ударные беспилотники «Орион» со спутниковой связью проходят испытания, их завершение намечено на конец 2022 года. Первый лётный образец обновлённого аппарата 27 января представили главе Минобороны России Сергею Шойгу на заводе «Кронштадт» в подмосковной Дубне.

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