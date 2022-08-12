Скопинский район, Рязанская область, , 17:26 — REGNUM Меру пресечения в виде домашнего ареста избрал суд для Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», подозреваемого в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, сообщили ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе СУ СК по Рязанской области.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, ночью 2 августа подозреваемый вместе со своим знакомым, совершившим ранее убийство, с целью сокрытия следов преступления переместил тело погибшего во двор заброшенного дома. Мохов никому не сообщил об этом, чем «воспрепятствовал правоохранительным органам в раскрытии преступления и изобличении преступника». Суд по ходатайству следователей отправил «скопинского маньяка» под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, Мохов дал признательные показания. Мужчина провёл в местах лишения свободы 17 лет за похищение, насилие и издевательства над двумя девушками. После освобождения в марте 2021 года за ним установлен административный надзор.

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