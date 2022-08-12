Париж, , 17:21 — REGNUM Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера в текущее летнее трансферное окно может вернуться в «Атлетик» из Бильбао. Об этом 12 августа сообщает журналист Эду Веласко.

Андер Эррера henrikalexandersen

По информации источника, новый спортивный директор парижского клуба Луиш Кампуш не видит 32-летнего испанца в составе команды и планирует продать футболиста.

В прошлом сезоне французской Лиги 1 2021/22 хавбек принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера выступает с 4 июля 2019 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Действующее соглашение испанца с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.