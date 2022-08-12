Кемерово, , 17:21 — REGNUM В Кемеровской области жаркая летняя пора постепенно подходит к завершению. Об этом сообщил гидрометцентр региона.

Иней, заморозки Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В выходные дни погода начнёт меняться. 13 августа дневные отметки ещё будут в пределах +23…+28 ºС, ночью +12…+17 ºС, местами +6…+11 ºС, по области прогнозируем кратковременные дожди, грозы, в Кемерове — преимущественно без осадков. 14 августа начнётся перестройка атмосферных процессов. Днем ещё относительно тепло с температурами +19…+24 ºС, местами до +29 ºС, но во второй половине дня юго-восточный ветер сменит направление на западное и будет с порывами до 15-20 м/с. Осадки по всей области и понижение температуры, — уточняется в прогнозе.

Следующая неделя в Кемеровской области будет уже прохладной, но сильных осадков не ожидается. В середине следующей недели возможны заморозки на почве, по утрам — туманы.