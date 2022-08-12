Вашингтон, , 17:32 — REGNUM Вице-президент Парагвая Уго Веласкес и юрисконсульт крупной парагвайской ГЭС «Ясирета» Хуан Карлос Дуарте обвиняются Вашингтоном в причастности к «значительной коррупции», сообщает 12 августа Reuters со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

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Отметим, что это уже не первое обвинение США в адрес парагвайских властей. В июле американские власти обвинили экс-президента Парагвая Орасио Картеса в «значительной коррупции» и препятствовании трансграничному уголовному расследованию.

Напомним, ранее между Парагваем и Аргентиной возник спор по поводу суммы, которую межнациональное предприятие «Ясирета» должно было выплатить за строительство плотины. Конфликт по этому вопросу привел к блокированию работ по расширению ГЭС.

Плотина «Ясирета» («земля луны» в переводе с языка гуарани) была построена в 1973 году по договору между Аргентиной и Парагваем и является второй по величине ГЭС в Парагвае после общей с Бразилией ГЭС «Итаипу», которая считается самой производительной в мире.

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