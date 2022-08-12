Подгорица, 12 августа, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Российскому дипломату черногорские власти дали семь дней на то, чтобы он покинул республику, сообщили 12 августа в МИД Черногории.

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Об этом решении Москве объявили, сославшись на «статью 9 Венской конвенции о дипотношениях». Российскому послу вручили в черногорском ведомстве соответствующую ноту.

Напомним, в статье 9 сказано, что страна пребывания может в любое время, не мотивируя своё решение, уведомить аккредитующее государство, что какой-либо из членов дипломатического персонала представительства является persona non grata или что любой другой член персонала представительства является неприемлемым.