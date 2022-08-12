Зеленодольск, Татария, , 17:56 — REGNUM Зеленодольский завод имени А. М. Горького 10 августа отправил малый ракетный корабль (МРК) проекта 21 631 «Град» на внешнюю сдаточную базу в г. Кронштадт, где ему предстоит пройти все этапы заводских ходовых и государственных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Малый ракетный корабль проекта 21631 Mil.ru

«В настоящее время девять кораблей данного проекта — головной «Град Свияжск» (сдан в 2013 году) и серийные «Углич» (сдан в 2013 году), «Великий Устюг» (сдан в 2014 году), «Зеленый Дол» и «Серпухов» (сданы в 2015 году), «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» (сданы в 2018 году), «Ингушетия» (сдан в 2019 году) и «Грайворон» (сдан в 2021 году) уже несут службу в составе ВМФ России», — указано в сообщении.

Два малых ракетных корабля «Наро-Фоминск» и «Ставрополь» находятся на стадии строительства. Датами сдачи судов заказчику указаны 2022 и 2023 год соответственно.

Отметим, что судна проекта 21 631 «Буян-М» — серия российских многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей, которые производятся на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького в Татарии. Назначением кораблей являются охрана и защита экономической зоны государства во внутренних морских бассейнах. Корабли проекта 21 631 участвовали в военной операции России в Сирии в 2015 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что АО «Адмиралтейские верфи» приступило к финальному этапу заводских испытаний подводной лодки проекта 677 «Кронштадт».

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