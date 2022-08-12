Белгород, 12 августа, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Выявлен факт противоправной деятельности заместителя начальника ГИБДД по Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе регионального УМВД.

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Высокопоставленный полицейский дал указание подчинённому сотруднику не привлекать к административной ответственности водителя, нарушившего правила дорожного движения.

Офицер будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлекут непосредственного руководителя заместителя начальника.