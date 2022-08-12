Кемерово, , 17:10 — REGNUM Жители Беловского округа Кемеровской области выразили свою поддержку спецоперации России велопробегом. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в патриотическом заезде участвовали 550 человек от 5 до 60 лет. Велопробег стартовал от обелиска героям Великой Отечественной войны. Этим же маршрутом прошли любители скандинавской ходьбы из деревень и сёл. Также в округе прошел митинг-концерт.

«Мы с гордостью смотрим на тех, кто выполняет свой долг, защищая мирных людей на Донбассе, — отметил глава Беловского округа Владимир Астафьев. — Все мы, как и наш президент — за мир и справедливость!».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 15 августа в Кузбассе пройдёт 17-часовой медиамарафон «Кузбасс-Донбассу» под слоганом «Своих не бросаем!».