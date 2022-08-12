Вашингтон, , 17:22 — REGNUM Президенту США Джо Байдену рекомендуют раньше обычного объявить о выдвижении своей кандидатуры на переизбрание, сделав это сразу после ноябрьских выборов в Конгресс, чтобы пресечь различные спекуляции, сообщает 12 августа Reuters со ссылкой на источники.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Действующий глава Белого дома, которому вскоре после промежуточных выборов 8 ноября исполнится 80 лет, столкнулся с критикой со стороны обеих партий и призывами не переизбираться на второй срок, несмотря на то, что он неоднократно выражал желание вновь баллотироваться в президенты.

Эксперты, участвующие в планировании президентской кампании, рассказали агентству, что видят раннее объявление об участии Байдена в выборах разумным маневром, который мог бы послужить сигналом для его избирателей и потенциальных соперников внутри и вне Демократической партии.

По мнению экспертов, раннее выдвижение также позволит показать широкой общественности, что действующий президент не планирует выбывать из игры и что демократы едины в его поддержке.

Напомним, согласно последнему гарвардскому опросу CAPS-Harris, более 70% американцев не хотят, чтобы президент США Джо Байден переизбирался на второй срок.

Читайте ранее в этом сюжете: 71% американцев не хотят, чтобы Байден шел на перевыборы в 2024 — опрос