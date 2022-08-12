Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM Власти Ленинградской области сохранят рабочие места и выплатят материальную помощь добровольцам областных дивизионов «Невский» и «Ладожский», которые принимают участие в специальной военной операции России на Украине. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщили 12 августа в пресс-службе областной администрации.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Мера поддержки закреплена в соответствующем постановлении правительства Ленинградской области, подписанном главой региона Александром Дрозденко.

«Добровольцам, решившим вступить в областные артиллерийские дивизионы, сохранят рабочие места. Их работодатели смогут получить субсидию из средств областного бюджета на материальную поддержку сотрудников, ушедших на контрактную военную службу», — пояснили в пресс-службе.

Финансовая поддержка работника составит два минимальных размера заработной платы Ленинградской области — это 31,9 тыс. рублей в месяц. Выплата работнику будет производиться дважды за полгода действия его контракта: по результатам прохождения военной службы по истечении трех и шести месяцев. Таким образом, объем материальной поддержки составит 191,4 тыс. рублей.

«Субсидия из областного бюджета на материальную поддержку будет предоставляться юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и некоммерческим организациям за исключением государственных и муниципальных учреждений», — отметили в пресс-службе.

Также губернатор Ленобласти подписал постановление о приоритете для детей участников СВО — первоочередном зачислении в детские сады и колледжи по месту жительства.

Напомним, ранее Ленинградская область увеличила до 300 тысяч рублей единовременную выплату добровольцам, заключившим контракты для прохождения воинской службы в именных артиллерийских дивизионах «Невский» и «Ладожский».

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