Москва, , 17:03 — REGNUM Банк России в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023–2025 годы представил два альтернативных сценария развития российской экономики, следует из документа, опубликованного на сайте регулятора.

Так «Ускоренная адаптация» предполагает более быструю адаптацию российской экономики к новым условиям по сравнению с базовым сценарием при схожем состоянии мировой экономики и геополитического фона.

«Несмотря на повышение ставок крупнейшими центральными банками, масштабной рецессии в мировой экономике удастся избежать. Геополитический фон не изменится относительно состояния на середину 2022 года. Более быстрая структурная перестройка экономики будет происходить в первую очередь за счет лучшей, чем в базовом сценарии, динамики импорта. Формирование новых экономических связей и расширение механизма параллельного импорта улучшат динамику импорта на прогнозном горизонте», — следует из материалов.

Согласно данному сценарию, стоимостные объемы экспорта также расширятся относительно базового сценария благодаря росту физических объемов экспорта, в том числе нефти и газа.

«Этому будут способствовать определение новых маршрутов и способов доставки энергоресурсов, снижение транспортных, страховых и прочих логистических издержек. Благодаря новым партнерствам и экономическим связям, в сценарии «Ускоренная адаптация» рост российской экономики возможен уже в 2023 году. Быстрое насыщение рынков как новыми товарами, так и привычными через механизм параллельного импорта приведет к более быстрому исчерпанию ограничений на стороне предложения», — указано в документе.

Предполагается, что в результате годовая инфляция вернется на уровень, близкий к цели, уже к концу 2023 года при более мягкой денежно-кредитной политике по сравнению с базовым сценарием. В 2024–2025 годах годовая инфляция будет оставаться вблизи 4% при ключевой ставке, находящейся в нейтральном диапазоне 5,0–6,0% годовых, указали в ЦБ.

Сценарий «Глобальный кризис» предполагает усиление фрагментации в мировой экономике.

«Торговля между странами все больше будет концентрироваться в региональных блоках. Страны в меньшей степени будут ориентироваться на использование сравнительных преимуществ и в большей степени — на увеличение локализации производств», — пояснил регулятор.

На этом фоне в сценарии в начале 2023 года предполагается реализация одновременно двух рисков, усиливающих друг друга.

«Во-первых, устойчиво высокая инфляция в крупнейших экономиках может потребовать более резкого и существенного ужесточения денежно-кредитной политики в этих странах. Следствием этого будет рецессия в крупнейших экономиках. В странах с формирующимися рынками, особенно в тех, где сложился большой объем внешнего долга, из-за роста внешних ставок может заметно снизиться устойчивость финансового положения. Во-вторых, в этом сценарии предполагается усиление геополитической напряженности в мире, в том числе введение новых санкций против российской экономики. Сочетание этих событий может усилить дисбалансы в мировой экономике и привести к новому глобальному финансовому и экономическому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007–2008 годов», — указано в документе.

В Банке России отметили, что для российской экономики реализация мирового кризиса, снижающего внешний спрос, одновременно с ухудшением геополитического фона, снижающим цены и объемы экспорта, существенно осложнит структурную перестройку и адаптацию к новым условиям.

«ВВП в 2023 году сократится сильнее, чем в 2022 году. В 2024 году падение продолжится, и лишь в 2025 году возможен небольшой рост — порядка 1%. Годовая инфляция в 2023 году вырастет до 13–16% на фоне ослабления рубля и усиления ограничений на стороне предложения, инфляционные ожидания также увеличатся. Банк России существенно повысит ключевую ставку по сравнению с базовым сценарием и будет поддерживать ее на повышенном уровне, чтобы не допустить вторичных эффектов из-за роста инфляционных ожиданий и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — следует из материалов.

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