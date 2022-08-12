Москва, 12 августа 2022, 17:03 — REGNUM Действия ВСУ нарушают Женевскую конвенцию, Оттавский договор и протокол Конвенции ООН «О негуманном оружии» и противоречат основополагающим принципам защиты гражданского населения во время войны. Украина создает угрозу для гражданского общества — фактически речь идет о военных преступлениях, говорится в письме на имя Антонио Гуттериша, которое подписал председатель МГЕР Антон Демидов.
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«Силами украинской армии неоднократно применялось запрещенное международными конвенциями тяжелое и подрывное вооружение, а также неустановленные экспертизой химикаты. Мирные жители не имеют необходимой подготовки и не могут вовремя обнаружить мину или опознать в ней взрывное устройство. Кроме того, необычным объектом, лежащим на поверхности, могут заинтересоваться дети. Как следствие, имеются многочисленные случаи жертв среди мирного населения. Просим Вас привлечь внимание всех международных общественных организаций к данной ситуации, жестко осудить действия ВСУ и призвать их к ответственности за военные преступления против мирного населения», — подчеркнуто в письме.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.