Москва, 12 августа, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Действия ВСУ нарушают Женевскую конвенцию, Оттавский договор и протокол Конвенции ООН «О негуманном оружии» и противоречат основополагающим принципам защиты гражданского населения во время войны. Украина создает угрозу для гражданского общества — фактически речь идет о военных преступлениях, говорится в письме на имя Антонио Гуттериша, которое подписал председатель МГЕР Антон Демидов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс