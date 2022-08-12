МГЕР направила обращение генсеку ООН по факту использования «Лепестков»
Москва, 12 августа, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Действия ВСУ нарушают Женевскую конвенцию, Оттавский договор и протокол Конвенции ООН «О негуманном оружии» и противоречат основополагающим принципам защиты гражданского населения во время войны. Украина создает угрозу для гражданского общества — фактически речь идет о военных преступлениях, говорится в письме на имя Антонио Гуттериша, которое подписал председатель МГЕР Антон Демидов.
Иван Шилов, ИА REGNUM
Донбасс
«Силами украинской армии неоднократно применялось запрещенное международными конвенциями тяжелое и подрывное вооружение, а также неустановленные экспертизой химикаты. Мирные жители не имеют необходимой подготовки и не могут вовремя обнаружить мину или опознать в ней взрывное устройство. Кроме того, необычным объектом, лежащим на поверхности, могут заинтересоваться дети. Как следствие, имеются многочисленные случаи жертв среди мирного населения. Просим Вас привлечь внимание всех международных общественных организаций к данной ситуации, жестко осудить действия ВСУ и призвать их к ответственности за военные преступления против мирного населения», — подчеркнуто в письме.