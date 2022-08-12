Махачкала, , 17:01 — REGNUM Следственное управлении СКР по Дагестану заинтересовалось долгами по зарплате работникам троллейбусного управления. В течение двух месяцев 2022 года сотрудники организации не получали положенного вознаграждения за свой труд. По данному факту было возбуждено уголовное дело о полной невыплате заработной платы в течение свыше двух месяцев, сообщили 12 августа в пресс-службе ведомства.

Митинг: «Отдайте нашу зарплату» Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Как установлено, с 1 апреля по 31 мая 2022 года руководство предприятия «Махачкалинское троллейбусное управление» не выплатило заработную плату 119 своим работникам. Сумма задолженности составила более 5 млн рублей. При этом реальная возможность погасить долг по зарплате имелась, считают следователи. Между тем руководство не делало этого исходя из личной заинтересованности.

В настоящее время проводится судебно-бухгалтерская экспертиза, также предпринимаются меры для восстановления нарушенных трудовых прав работников.