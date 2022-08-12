Брянск, , 17:03 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве со Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Динамо» подписала Брянская область. О этом 12 августа сообщил губернатор Александр Богомаз.

Стадион «Динамо» Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Под документом поставили свои подписи глава региона и председатель спортобщества Анатолий Гулевский.

«Общество «Динамо» уделяет самое пристальное внимание развитию спортивной жизни России, в том числе и Брянской области, развитию спортивной инфраструктуры. Я убеждён, что с сегодняшнего дня совместная работа с Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Динамо» будет ещё плодотворнее! Но главная задача — это подготовка сотрудников-силовиков, которые сегодня выполняют сложнейшие задачи по обеспечению безопасности нашей Родины, в том числе по осуществлению специальной военной операции на Украине», — считает губернатор.

Александр Богомаз напомнил, что брянский спортсмен, девятикратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко в звании капитана также представляет «Динамо». Его имя будет носить новый Дворец единоборств, который откроют в Брянске 13 августа.