Пенза, 12 августа, 2022, 17:25 — ИА Регнум. В Пензенской области утвердили законопроекты, которые регламентируют предоставление льгот участникам специальной военной операции РФ на Украине и членам их семей. Соответствующие меры поддержки были рассмотрены депутатами 12 августа на внеочередной сессии регионального парламента.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

В обращении к парламентариям глава Пензенской области Олег Мельниченко напомнил, что земляки в настоящее время исполняют свой воинский долг на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, освобождают территорию Украины. Люди участвуют в боевых действиях и оказывают помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры, добавил он.

Также на территориях ДНР и Запорожской области находятся сотрудники правительства Пензенской области, органов муниципальных образований и других организаций. Все они помогают населению.

Участникам спецоперации и членам их семей компенсируют расходы на обучение детей, обеспечат бесплатное посещение секций при пензенских спортшколах олимпийского резерва и бассейнов, учреждений культуры.

«По организации летнего детского отдыха тоже будет принято аналогичное решение — о предоставлении льгот, в рамках полномочий правительства. Считаю, что это правильно и справедливо, эти меры нужно вводить на территории нашей области», — заключил Мельниченко.

На региональном уровне господдержка предоставляется военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, МЧС, войск национальной гвардии, государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, лицам со специальным званием полиции, внутренней службы, государственным гражданским и муниципальным служащим, командированным на территории, где проводится специальная военная операция, выполняющим задачи по восстановлению социальной инфраструктуры. Новые меры поддержки распространяются и на членов их семей.

ИА REGNUM напоминает, ветеранам боевых действий предполагают ввести дополнительные меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50%.

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