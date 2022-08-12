Любляна, 12 августа, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Остаётся «искать решения вместе с государствами — членами ЕС» по поводу планов Брюсселя запретить выдачу гражданам России шенгенских виз, сообщает 12 августа Словенское агентство печати.

Пьер Огюст Ренуар. Раздумье. 1877

В МИД Словении заявили, что Любляна придерживается линии ЕС в отношении России, соблюдая все ограничения, касающиеся выдачи виз гражданам РФ.

Так, сейчас в визовых процедурах страна «требует предоставления доказательств того, что туристы действительно поедут» в Словению, а не используют её как перевалочный пункт.