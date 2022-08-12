Москва, , 16:55 — REGNUM Отсрочка платежей по внешнему долгу Украины не спасет киевский режим от дефолта и падения, а западные кредиторы, выдававшие миллиарды на войну с Россией, не получат свои деньги, считает лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Налицо стандартная практика Запада: воевать чужими руками и зарабатывать на этом. Отсюда и поблажки киевскому режиму, дефолта которого они так боятся. Только вот с объектом инвестиций у милитаристов-капиталистов вышла промашка. Потому что делать из кого-либо, а тем более из Украины анти-Россию, чтобы воевать с Россией, — это всегда себе в убыток», — рассуждает Миронов.

Победа Российской армии неизбежна, а режим Зеленского обречен, убежден депутат.

«Миллиарды, которые он получил, никогда не вернутся к тем, кто подпитывал неонацизм. Русофобия дорого обходится тем, кто ее исповедует — это закон. И чем быстрее это поймут на Западе, тем быстрее закончится кризис, в который они себя загнали», — резюмировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее Украина получила отсрочку по выплатам внешнего долга на 20 млрд долларов до 2024 года. Сделано это, чтобы не допустить дефолта республики.

Внешний долг Украины составляет 19,6 млрд долларов, решение о заморозке платежей позволит Киеву сохранить 5,8 млрд долларов, которые должны были быть уплачены в обслуживание долга до 2024 года

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