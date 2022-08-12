Вашингтон, 12 августа, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп назвал мистификацией слухи о хранении документов о ядерном оружии в его резиденции, сообщает 12 августа Reuters.

Mark J. Terrill Трамп

Данное заявление Трамп сделал в ответ на статью Washington Post о том, что агенты ФБР искали документы по ядерному оружию во время обыска в его доме во Флориде.

Источники газеты отметили, что проведение обыска свидетельствует о чрезвычайном беспокойстве американских властей. Предполагается, что у Трампа якобы могли оказаться секретные документы, вероятно, связанные с ядерным оружием, которые могли попасть в посторонние руки. При этом остается не ясным, были ли найдены данные документы во время обыска

На своей странице в социальной сети Truth Social политик заявил, что «вопрос о ядерном оружии — это мистификация», приравняв его к слухам о его связях с Россией.

Ранее источники журнала Newsweek сообщили, что агенты ФБР обыскивали поместье Дональда Трампа якобы из-за доноса о хранении в здании неких документов. При этом соратники Трампа не исключают, что обыск проводился в рамках расследования, цель которого — не допустить выдвижения политика кандидатом в президенты в 2024 году.