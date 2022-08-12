Мурманская область, 12 августа, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Сегодня, 12 августа, в Видяево состоялся траурный митинг, посвящённый 22-й годовщине гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск». Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Правительство Мурманской области Андрей Чибис на митинге, посвящённом 22-й годовщине гибели подводного крейсера «Курск»

«22 года назад произошла ужасная трагедия. Выполняя долг перед Родиной, погибло 118 человек. Наших подводников во все времена отличали сила духа, воля, внутренний стержень. Они настоящие герои, которые держались с честью и достоинством. Мы видим, что такая же непоколебимость характера присуща действующему поколению военнослужащих. Гордимся теми, кто сегодня обеспечивает защиту нашей страны, борется с нацизмом, выполняет задачи специальной военной операции», — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Участники митинга почтили память экипажа АПРК «Курск» минутой молчания, возложили к мемориалу «Подводникам, погибшим в океане» венки и цветы. Маршем прошли парадные расчёты, отдавая дань памяти погибшим морякам.

Напомним, К-141 «Курск» — российский атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А «Антей». Судно было заложено в 1990 году, а в эксплуатацию пущен 30 декабря 1994 года. Трагедия произошла 12 августа 2000 года. Подводная лодка затонула в Баренцевом море на глубине 108 метров во время проведения военно-морских учений Северного флота. Весь экипаж в составе 118 человек погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге пройдут торжественно-траурные мероприятия в память о гибели экипажа подводной лодки «Курск».

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