Самара, 12 августа, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Устройство кровли завершают в новом корпусе детской инфекционной больницы в Самаре. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба министерства строительства Самарской области.

Фото министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. Калужской области На строительстве нового корпуса областной клинической детской больницы в Калуге

Сообщается, что уже завершены все основные конструктивные элементы, внутренние перегородки, наружные стены, закончено утепление и оштукатуривание фасада. Сейчас специалисты завершают устройство кровли, выполняют внутренние отделочные работы.

Отмечается, что здание переменной этажности, рассчитанное на размещение сто пациентов, пристроят к существующей инфекционной больнице на улице Шверника.

Сообщается, что на первом этаже этого лечебного учреждения будет располагаться приемное и реанимационное отделения. На втором, третьем и четвертом этажах оборудуют боксы для лечения пациентов с различными видами инфекций, также будет построен кабинет функциональной диагностики. На пятом этаже нового корпуса планируют разместить технические помещения. На цокольном этаже расположатся центральное дезинфекционное и стерилизационное отделения, бытовые и служебные помещения. Все палаты оснастят вентиляционными системами. В новом корпусе предусмотрены лабораторный комплекс и рентген-блок.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что центр амбулаторной онкологической помощи Самарской городской больницы № 10 будет готов к началу осени.