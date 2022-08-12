Таллин, , 16:48 — REGNUM Власти Финляндии и Эстонии ведут переговоры о создании совместной системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сегодня, 12 августа, заявил новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью финляндскому изданию Iltalehti.

Противоракетная оборона Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширинуФинского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией», — заявил глава эстонского Минобороны.

Также Певкур подчеркнул, что создание совместной системы ПРО станет возможным после того, как Финляндии вступит в Североатлантический альянс. Кроме того, глава Минобороны Эстонии считает, что создание такой совместной системы ПРО позволит «закрыть» Финский залив для российских военных кораблей.

Он порадовался, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Балтийское море фактически станет внутренним морем Североатлантического альянса и ситуация с безопасностью резко изменится в пользу НАТО.

«Ситуация изменится по сравнению с тем, что есть сегодня», — подчеркнул Певкур.