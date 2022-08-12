Таллин, 12 августа 2022, 16:48 — REGNUM Власти Финляндии и Эстонии ведут переговоры о создании совместной системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сегодня, 12 августа, заявил новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью финляндскому изданию Iltalehti.
Также Певкур подчеркнул, что создание совместной системы ПРО станет возможным после того, как Финляндии вступит в Североатлантический альянс. Кроме того, глава Минобороны Эстонии считает, что создание такой совместной системы ПРО позволит «закрыть» Финский залив для российских военных кораблей.
Он порадовался, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, Балтийское море фактически станет внутренним морем Североатлантического альянса и ситуация с безопасностью резко изменится в пользу НАТО.