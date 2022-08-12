Махачкала, 12 августа, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Выращенные в Дагестане арбузы будут поставляться на рынки практически всех регионов России. В 2022 году урожай сладкой ягоды составит свыше 200 тыс. тонн, что на 10 тыс. тонн больше, чем годом ранее, сообщил глава минсельхоза Мухтарбий Аджеков.

Harsha K R Арбуз

«В этом году площади сева арбуза практически на уровне прошлого года. Но благодаря хорошим погодным условиям сбор урожая превышает прошлогодние показатели, планируем собрать более 200 тыс. тонн урожая», — приводит ТАСС слова министра.

Как отметил Аджеков, выращивают бахчевые культуры в основном в Ногайском, Кизлярском, Бабаюртовском и Дербентском районах, а поставка их осуществляется практически во все уголки страны. Арбузы Дагестана составляют серьезную конкуренцию их собратьям из Средней Азии.