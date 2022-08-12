Вашингтон, 12 августа, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Американская компания Johnson & Johnson приняла решение в 2023 году снять с производства детскую присыпку на основе талька, сообщает 12 августа New York Times.

ParentingPatch Продукция Johnson & Johnson на магазинной полке

Ранее компанию обязали выплатить $110 млн потребителям, утверждавшим, что продукция Johnson & Johnson с тальком, загрязнённым асбестом, вызвала у них рак.

Прежде к Johnson & Johnson уже подавались подобные иски. Так, суд выиграла семья женщины, скончавшейся от рака яичников. В феврале 2016 года ей была присуждена компенсация в $72 млн. Еще одна онкологическая больная получила $55 млн компенсации.