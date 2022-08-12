Новая Каховка, Украина, 12 августа, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Американская реактивная система залпового огня HIMARS была применена украинскими боевиками 12 августа при обстреле города Новая Каховка (Херсонская область), сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Система залпового огня HIMARS. Загрузка сменного пакета в пусковую установку

По словам Стремоусова, боевикам не удалось повредить Каховскую ГЭС: система ПВО отбила большую часть ракет, которых всего было выпущено шесть.

Напомним, Каховская ГЭС находится под контролем ВС РФ с середины марта.