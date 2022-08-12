Москва, 12 августа, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому один день выполнения задач по охране государственной границы Российской Федерации с ДНР, ЛНР и Украиной приравнивается к двум. Указ опубликован сегодня, 12 августа, на официально портале правовой информации.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

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Один день службы пограничников ФСБ, охраняющих государственную границу РФ на участках, примыкающих к районам проведения российской спецоперации, будет засчитываться за два, сказано в указе российского лидера.

Такой зачет будет идти в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях.