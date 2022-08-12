Волгоград, 12 августа, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Волгоградской области за прошедшие сутки в ковид-госпитали направили 48 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 августа в федеральном оперативном штабе. Завершили лечение три человека.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

Всего в Волгоградской области коронавирус выявлен у 229 001 жителя. Справились с заражением 218 853 человека.

В летальной статистике — 6 897 записей, новых смертей за утки не зарегистрировано.